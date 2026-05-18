俳優の板垣李光人が18日、大阪・心斎橋で「ハウスオブディオール心斎橋」オープンイベントに登場した。「はらぺこあおむし」の刺しゅうを施したニットと赤いチノショーツが印象的なコーディネートで登場。「ニットに一目惚れ。小さい時に読んでいた絵本に大人になった自分がファッションという場で会うことができてとてもうれしかった」とこだわりを話した。大阪にはお気に入りのたこ焼き屋さんがあるという。「そのた