King＆Prince永瀬廉が18日、大阪・心斎橋で「ハウスオブディオール心斎橋」オープンイベントに登場した。「ハウスオブディオール心斎橋」は21日に心斎橋の中心にオープンする。大阪での印象的な思い出は「この通りのすぐ近くにある（大阪）松竹座です」と答えた。かつて関西ジュニアとして活躍しており「春夏秋冬ステージをやらせてもらっていました。その思い出の地にDiorの店舗ができたことに勝手に運命を感じる