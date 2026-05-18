子役の永尾柚乃さん（9）が日本時間16日、フランス・カンヌで開催された『JAPANESE NIGHT in Cannes 2026』で、自身の監督デビュー作について英語でスピーチしました。永尾さんの監督デビュー作となるのは、映画『リタ』（2027年公開予定）。主演・脚本・編集も担当していて、このイベントで製作発表が行われました。■宇宙の平和を英語でスピーチイベントでは、プロデューサーを務める齊藤工さん（44）からの呼び込みで、永尾さん