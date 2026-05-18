女優綾瀬はるか（４１）が、フランスで開催中の第７９回カンヌ国際映画祭に黒のチューブドレス姿で出席した様子が伝えられ、話題となっている。現地で主演映画「箱の中の羊」が公式上映され、是枝裕和監督やＷ主演の大悟らと会場を訪れた際の、美しい姿が日本に伝わってきている。ネットでは「綾瀬はるか様カンヌ上陸」「４１歳なの…？？うそでしょ若すぎるよ！」「美の暴力」「綺麗ねえ…歳の重ね方が素敵」「子供がママ