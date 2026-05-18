「トウモロコシ・黄金・ジャガー――マヤとアンデスの古代文明」大規模特別展が17日、北京市の首都博物館で開幕した。これは首都博物館にとって開館以来最大規模の特別展で、展示面積は約1万平方メートルに達する。新華網が伝えた。メキシコとペルーの約800点の貴重な文化財を集め、アメリカ大陸三千年の古代文明史を網羅。展示期間中にはさらに「博物館の夜」、アメリカ大陸テーマグッズマーケット、国際文化交流などの関連イベン