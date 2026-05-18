転職エージェントサービス『業界人ドットコム』が、完全リニューアルされ本格的にサービスを開始した。 （関連：『バンドリ！』のアジア人気、『ペルソナ』楽曲の大ヒット……ゲーム×音楽業界の課題とIPビジネスの海外戦略） 『業界人ドットコム』は、1998年から続く老舗の転職エージェントサービス。業界初の音楽、映像専門として発足した老舗人材紹介サービスが、この度