箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟（関東学連）は１８日、今年度の日程を更新し、第１０３回箱根駅伝（来年１月２、３日）の予選会は１０月１８日に開催することを発表した。例年通り、１０月中旬の開催で、東京・立川市などの陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴールのハーフマラソン（２１・０９７５キロ）で行われる。今年１月の第１０２回箱根駅伝で優勝した青学大をはじめ、上位１０校のシード校を除く