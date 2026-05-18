１８日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７』（月曜・午後９時）に、“超肌ケア”ＳＰゲストとして同局系「ｎｅｗｓｅｖｅｒｙ．」（月〜金曜・午後３時５０分）のキャスターで、元福島中央テレビの直川（のうがわ）貴博アナウンサーが出演した。“美容男子”として同局系バラエティー「踊る！さんま御殿！！」に出演した際も個性あふれるキャラクターが話題となった直川アナ。この日のテーマ「肌ケア」に沿って、実践して