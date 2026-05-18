◆テニス▽全仏オープン予選第１日（１８日、フランス・パリ）テニスの４大大会今季第２戦、全仏オープンの予選が開幕。男子シングルスで世界ランキング１０５位、予選第２シードの島袋将（有沢製作所）が逆転負けで、予選１回戦で姿を消した。同１９８位のギリシャ選手に、６−２、４−６、５−７で敗退した。島袋は、攻撃的なテニスで、相手のミスを引き出し、第１セットを２ゲームしか落とさずに快勝した。しかし、第２セ