日向坂46『円周率』MUSIC VIDEOサムネイル 日向坂46・17thシングル「Kind of love」（5月20日発売）に収録される、五期生メンバーによる楽曲「円周率」のMusic Videoが日向坂46 Official YouTubeチャンネルで公開となった。フォーメーションが明かされていない中での公開となり、映像の中で五期生・佐藤優羽が初めてセンターを務めることが判明することとなった。【動画】公開された日向坂46『円周率』ミュージック