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米１０年債利回りは４．５７１％に低下して始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間09:02）（%） 米2年債 4.050（-0.019） 米10年債4.571（-0.023） 米30年債5.109（-0.007） ドイツ3.138（-0.029） 英国5.102（-0.070） カナダ3.691（+0.123） 豪州5.114（+0.041） 日本2.736（+0.019） ※米債以外は10年物