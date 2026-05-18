きょうの為替市場、ＮＹ時間に入ってドルの戻り売りが優勢となっており、ドル円も１５８円台に伸び悩んでいる。東京時間には１５９円台に上昇していた。 先ほど、米国がイラン産原油に一時的な制裁免除を提案していると伝わったことでドルは戻り売りに押されている。原油や米国債利回りも下げに転じる展開。交渉が最終合意に至るまでの間、制裁を停止することを米国側が受け入れたと伝わっている。イランのタスニム通信が伝