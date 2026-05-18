平野紫耀さん（29）、神宮寺勇太さん（28）、岸優太さん（30）の3人からなるグループ・Number_iが、アメリカの名門音楽レーベル・Atlantic Records（アトランティック・レコード）と、契約したことを発表しました。Atlantic Recordsは、Warner Music Groupの一大レーベルで、エド・シーランさん、ブルーノ・マーズさん、ロゼさんなど、世界的なアーティストを擁しています。Number_iは、「今回、アメリカのレーベルAtlantic Record