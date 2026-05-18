バレーボール女子日本代表の紅白戦「ミズノマッチ」が１８日、東京・代々木第二体育館で開催された。紅組に入った石川真佑（２６）は、６月から開催されるネーションズリーグ（ＶＮＬ）へ、「ＶＮＬで試合を重ねるごとにいろんな課題が見えてくると思うので、１試合１試合つぶしていきながら優勝を達成できれば」と、主将としてチームを引っ張る覚悟を示した。会場には木村拓哉と工藤静香の長女で、石川と親交のあるＣｏｃｏｍ