大分市佐賀関の火災により、53世帯84人が市営住宅などの仮住まいでの生活を送っています。 仮住まいの後の住居として、大分市が建設しようとしているのが、「復興住宅」です。 ただ、市と住民との間で意見の違いがあります。 4月、市が示した復興住宅の案は14世帯から20世帯が入居できる2階建ての集合住宅タイプでした。 これに対し、多くの住民から聞かれたのが「戸建て」を希望する声。 こうした状況を受け、市は戸建