半年前の火災で大きな被害の出た大分市佐賀関。復興に向けて前へと進んでいますが、そんな町の歩みを後押ししたいと活動する男性がいます。 田中地区に住む橋本康聖さん。自宅はかろうじて火災の被害を免れました。 デザイナーとして活動する橋本さんは、地元の神社の縁起物として数年前から販売されている「たこびな」を制作しました。2026年元日の売り上げは火災の義援金に充てられました。 そんな橋本さんが復興を