大分県大分市佐賀関で起きた火災から半年。 平穏な日常を一変させ、失われたものも多くありましたが、それでも佐賀関の人たちは立ち上がり、着実に前へと歩んでいます。 今回の火災では漁の道具を製造していた八潮工業も被災。被害は大きく、2026年3月末で会社は廃業となりました。 しかし、佐賀関の漁を長年支えてきた八潮工業の道具はいま、復活しようとしています。 愛用する漁師たちから多くの要望が寄せられたことから