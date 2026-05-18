大分市 大分県日田市では18日午後0時55分に最高気温が35.3度となり、2026年全国で初めての猛暑日となりました。県内ではこれまでで最も早い猛暑日の観測です。 このほか玖珠で34.1度、宇佐市院内で33.4度、豊後高田で32.8度と3つの地点で5月の観測史上最も暑くなりました。 また、15の観測地点のうちあわせて10地点で30度以上の真夏日となっています。 こうした中、大分市では行政と企業などが熱中症対策について話し