APUとツーリズムおおいたが包括連携協定 地域の観光の発展に繋げようと大分県別府市の、APU立命館アジア太平洋大学がツーリズムおおいたと包括連携協定を結びました。 18日は大学で締結式が行われ、APUの米山学長とツーリズムおおいたの和田会長が協定書を交わしました。 今後はAPUでツーリズムおおいたの職員が講義をするほか学生がインターンを行うということです。 APUの米山学長は