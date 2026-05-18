大分市佐賀関で起きた大規模な火災から18日で半年となりました。復興へと歩みを進める被災地を取材しました。 関ばっくす こちらは住民たちの交流の場、「関ばっくす」です。 18日も15人ほどが集まって近況を報告し合っていました。 火災から半年、住民は… ◆被災地域の住民 「(被災地域が)きれいになっているから、半年経ったんだなあという思いで歩いた」 「今、関から外に出て住んでいる人は早くこちらに