茂木外務大臣はきょう、都内でブラジル外相と初めての戦略対話を開き、重要鉱物のサプライチェーン多角化などエネルギー安全保障面での連携強化を確認しました。茂木敏充 外務大臣「初めてとなります外相戦略対話を通じてビエイラ大臣との間で率直に議論し、戦略的グローバル・パートナーとしての関係強化の基盤をしっかり作りたい」会談はおよそ2時間にわたっておこなわれ、茂木大臣から「両国関係は重要鉱物のサプライチェ