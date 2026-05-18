フィリピンのマルコス大統領が、今月下旬に予定している日本への公式訪問を前にJNNなどの取材に応じ、「日本との関係が新たな段階に入った」として日本からの武器輸出などについて高市総理と具体的な議論を進めたい考えを示しました。マルコス大統領は、今月26日から29日までの4日間、国賓として日本を訪問し、天皇皇后両陛下との会見や高市総理との首脳会談を行う予定です。これに先立ち、マルコス大統領は18日、首都マニラでJNN