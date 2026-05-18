久留米競輪場のF2ナイター「楽天ケイドリームス杯」が2日目を終えた。ガールズの6R。太田りゆ、寺崎舞織の上位2人にしっかり食らいついて3着に入ったのが板根茜弥（37＝東京）。初日4着から巻き返して決勝進出を決めた。「昨日（初日）飛んでしまったので少しでも車券に貢献したかった」と話した。カメラを向けると笑顔でポーズを決めた。やっぱり板根選手はこうでなくちゃ。