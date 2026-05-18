フィギュアスケート・ペアのミラノ・コルティナ五輪金メダリストで、プロスケーターの“りくりゅう”こと三浦璃来が１７日、インスタグラムを更新。「Ｎｅｗエキシビプログラムをつくりました」と発表した。三浦は「２０２４−２０２６ＳＰ『ＰａｉｎｔｉｔＢｌａｃｋ』を振り付けてくださった＠ｓｈａｅ＿ｌｙｎｎｂｏｕｒｎｅ先生に振り付けをしていただきました！」と、シェイリーン・ボーン氏とパートナーの木原