MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』。5月12日（火）に放送された同番組では、日本で活躍する女性経営者の自宅を訪問。彼女が家族と暮らしているのは、都内の超高級住宅街のなかでもひと際目立つ大豪邸で…。【映像】約450万円の“ルイ・ヴィトンの壁”に仰天「聞いたことない…」スタジオ一