坂本美雨が、アルバム『Something True』を6月24日にリリースする。 （関連：坂本美雨が『国宝』主題歌に込めた願い「選ばれてしまった人っている」――坂本龍一、表現への意識、ガザへの祈りを語る） 同アルバムは、2021年リリースの『birds fly』以来4年半ぶりとなるオリジナルアルバムだ。今回は森山直太朗、伊藤ゴロー、原 摩利彦の3名がプロデュースで参加している。 坂本は近