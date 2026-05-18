松崎ナオが、2026年2月にビルボードライブ横浜で開催した『Nao Matsuzaki at Billboard Live』より「川べりの家」のライブ音源をリリースした。 （関連：寺岡呼人、盟友・成田昭次も駆けつけた58回目の誕生日「本当に幸せです」ビルボードライブで奏でた特別な音楽） 今回公開となった静かでありながら確かな余韻を残す同楽曲は、世代を超えて多くのリスナーに支持され続けている1曲。『ドキュメ