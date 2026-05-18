レアル・マドリーは18日、DFダニエル・カルバハルが今季限りを持って退団することを発表した。1992年1月11日生まれの34歳はレアルの下部組織で育つと、12年にレバークーゼンに加入。そこでの活躍が評価され、翌シーズンからレアルに復帰を果たした。同シーズンにトップチームデビューを飾ると、その後は定位置を確保して不動の右サイドバックとして君臨した。アカデミーで10シーズン、そしてトップチームで13シーズン、計23