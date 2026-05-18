夫が最近使う「仕上がってんじゃん」あれは…▶▶この作品を最初から読む5歳年上の夫・晃と、一人息子・そうまと暮らすしおり。穏やかだったその日常は、一本の動画で崩れ去ります。「ねぇママ、これってパパだよね？」息子が無邪気に見せてきたタブレット。そこに映っていたのは、見知らぬ女性と夫の「決定的な瞬間」でした…。動揺を押し殺し、「パパがふざけて撮ったみたい」と笑ってごまかすしおり。しかし、息子に