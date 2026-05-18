ノアの「ＭＯＮＤＡＹＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」１８日の新宿大会で、マリーゴールドとマーベラスの団体の威信をかけた抗争が勃発した。この日の第５試合ではマーベラスの彩羽匠、暁千華組とマリーゴールドの桜井麻衣、山崎裕花組が激突。昨年両団体は対抗戦を行っていただけに、試合はバチバチの展開となった。暁が山崎にアックスボンバーから全女式押さえ込みでフォールを狙うが、首固めで返されるピンチに。それでも救援に訪