新たな挑戦の狙いとは――。日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長が１８日、都内で定例会見を行い、来年５月に関西地方で行われる生涯スポーツの国際大会「ワールドマスターズゲームズ（ＷＭＧ）」の自転車ＢＭＸレースに選手として出場する方針を明かした。北海道出身の橋本会長は、１９９２年アルベールビル五輪のスピードスケート女子１５００メートルで銅メダルを獲得。自転車でも五輪に出場し、夏冬計７回大舞