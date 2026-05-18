気分が上がる手土産を用意したいときは、華やかなビジュアルも美味しさも両立した【シャトレーゼ】の「ケーキ・スイーツ」を選んでみて。季節限定品も含めるとラインナップが豊富なので、渡す相手のことを考えながら手土産選びを楽しめます。そこで今回は、手土産にぴったりなおすすめスイーツをまとめました。 価格にも納得のプレミアムな味わい 定番商品の「スペシャル苺ショート」より