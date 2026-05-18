声優の豊田萌絵の素肌輝く姿に、ファンがもん絶している。１８日にインスタグラムで「週プレさんに久々に登場してます」と報告し「オフショット」とつづると、素肌輝くオフショットを公開。キャミソールにショートパンツを合わせたコーデやテニスコートでの写真などが公開された。「今回初めて撮影前にダイエットせず過去一ナチュラルです！笑（撮影が誕生日週間だった為、爆食い人生）」と続けた。この投稿にファンから