プロボクシングの元世界３階級制覇王者・亀田興毅氏（３９）が１８日、ＳＮＳを更新し、６月６日に愛知県国際展示場で予定している自身が手がける興行「ＳＡＩＫＯＵＬＵＳＨ８」について「間違いなく開催しますと言い切れない現状です。残された時間の中で迅速に協議を進め、愛知大会の開催可否を含めた今後の方針につきまして、改めて皆様に発表させていただきます」と報告した。同興行のメインイベントでは、ＩＢＦ世界フ