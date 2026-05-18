歌手でタレントのマルシア（５７）が、人気俳優とのハグショットを公開し話題を呼んでいる。１８日にインスタグラムで「ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』大千穐楽。２月から始まったお稽古、そして４月から５月１７日までの本番。今、色んな思いが溢れています」と書き始めたマルシア。「なかなか覚えられず苦戦していた私に、竹内涼真君は、いつもこっそり背中を押してくれました。優しく声をかけてくださり、支えてくださり、