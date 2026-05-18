1716年ヴェネツィア。音楽に情熱を捧げ、希望を切り開いていく師と愛弟子の物語。映画『ヴィヴァルディと私』が5月22日より公開となります。1716年、ヴェネツィアのピエタ院。赤ちゃんポストに置き去りにされたチェチリア（テクラ・インソリア）は、母の姿も愛情も知らずにこの院で育ち、毎晩こっそりベッドから抜け出してはろうそくの灯りで、宛名のない母への手紙を綴っていた。院から出て外の世界で暮らすには、母親が迎えに来