ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！今回は、おなじみの「5文字」の単語が隠れています。頭の中で文字を入れ替えて、1分以内に正解を導き出せるでしょうか？ 脳のストレッチ感覚で挑戦してみてくださいね！問題：「ん ず で し ん」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。ん ず で し んヒント：最後の文字は「ず」答えを見る↓↓↓↓↓正解：しんでんず正解は「しんでんず」でした。▼解