お笑い芸人のキンタロー。さんは5月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。タレントの福島和可菜さんのものまねを披露し、福島さん本人もコメントしました。【写真】キンタロー。の福島和可菜のものまね「まさかの和可菜さん！」キンタロー。さんはバラエティー番組『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）のオフショットを投稿。福島さんのものまねをした姿で、賞金を手にしています。「レベル10の深夜なのにバキバキの福島和可菜さ