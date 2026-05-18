モデルの滝沢眞規子（47）が18日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演し、たるみ対策に愛用しているものを明かした。この日は美肌を追求する肌オバケ軍団が集結。「たるみ」についての話題になり、滝沢は「私は顔を触るより、頭皮のマッサージを凄いします」と明かした。「頭皮を柔らかくすると、ほうれい線とかあるんですけど良くなったりとか。カッサとか道具を使って」と髪を乾かす際に、カッ