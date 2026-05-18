ボートレース宮島の「サントリー杯」が１８日、予選３日目が行われた。若いころはＳの早さで売り出した金田諭（４６＝埼玉）。ただ、今節は「宮島はＳが全然分からない」と頭を抱えている。３号艇の３日目１１Ｒは、５号艇には前づけに出る池田奈津美がいるため、本来なら池田を入れてカドに引くところだが、「ダッシュのＳは余計に難しい」と２コースを選択。結果はカドに引いた中島真二にまくられ、５着に敗れた。予選ラス