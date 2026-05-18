女優の吉田羊が、夏木マリとの２ショットを公開した。吉田は１８日までに自身のインスタグラムで「昨日は終演後、夏木マリさんのｂｌｕｅｎｏｔｅＬＩＶＥへ！」と始めると、サイン入りポスターとの自撮りショットを公開。大興奮の感想をつづり、「ちなみにマリさんとは、「遠い山なみの光」の撮影時、ロンドンでお会いしました」と出会いを告白。「日本で見逃していた「千と千尋」のロンドン公演を拝見させていただき、