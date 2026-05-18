永瀬廉 ディオール ビューティー フレンド オブ ザ ハウスでありKing ＆ Princeの永瀬廉が18日、大阪・心斎橋で行われた「ハウス オブ ディオール 心斎橋」オープニングイベントに来場し、ディオールの新たな旗艦店の誕生を祝福した。この日永瀬はメゾンのアイコニックなジャケットをメンズウエアとして再解釈したジャケットにダメージ加工が施されたカーゴパンツを合わせた、遊び心あるスタイリングで登場。コーデ