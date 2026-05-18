２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）の報告にフォロワーが歓喜した。三浦が１８日に自身のインスタグラムを更新し、「Ｎｅｗエキシビプログラムをつくりました」と報告。「２０２４‐２０２６ＳＰ『ＰａｉｎｔＩｔＢｌａｃｋ』を振り付けてくださった＠ｓｈａｅ＿ｌｙｎｎｂｏｕｒｎｅ先生に振り付けをし