生理中のスポーツシーンでは、「漏れ」だけでなく、冷えやお腹のだるさなど、さまざまな悩みを抱える女性も少なくありません。そんなリアルな声に寄り添い誕生したのが、PlaySの新作「PlaySボクサー」。吸水・防漏機能に加え、取り外し可能な「光電子®ほんわかパッド」を搭載した新発想の吸水ショーツです。競技中とリラックスタイム、それぞれに合わせた使い方ができる注目アイテムをご紹介します♪