ビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -」が17日、新体制での結成1周年を迎えた。2025年5月17日に騎士Aから改名して、人気YouTuberタケヤキ翔を加えてから１年。さらなる飛躍を期して、1stアルバムの制作とライブツアー「Tier1」の開催を決定。さらに記念日を祝う実写ミュージックビデオ（MV）「天才ですまん！」を公式YouTubeチャンネルで公開した。1周年を祝うYouTube生配信で、次々とサプライズを発表した