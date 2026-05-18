福島県郡山市の磐越自動車道で私立北越高校（新潟市）の生徒が死傷したバス事故を受け、文部科学省が児童生徒の移動時の安全確保に向けて国土交通省と連絡会議を設置する方針を固めたことがわかった。２１日にも初会合を開く。関係者によると、会議は文科省と国交省の担当局長やスポーツ庁の次長らで構成。学校がバスやレンタカーを手配して部活動の遠征を行う際の安全確保策や、契約手続き時に事業者が留意すべき点について検