家族での旅行やちょっとしたお出かけ。楽しいはずの出来事の裏で、思わぬ親子トラブルに発展してしまうこともあるようです。今回の投稿者さんは、旅行したことを実母に伝えなかったことで無視されていると言います。『旅行したのだけれど、母親に報告しなかったという理由で無視されている。みんなは家族でどこか行くときに、いちいち報告するの？』投稿者さんは母親とは別の場所で暮らしています。すでに別の家庭を築いているにも