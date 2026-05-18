私はミカ（40代）です。姉のサオリは母の葬儀で無神経なことを言い、まだ周囲の悲しみが癒えないうちから「私はいくらもらえるの？」と遺産の話ばかりです。こんなろくでもない姉は見捨てた方がいいのでしょうが、「姉妹で仲良くね」と両親に言われていたから関係を断ち切ることもできません。すると伯母は「きょうだいだからって、永遠にわかりあえない人だっている」と言いました。そして自分には疎遠になった兄がいると語ってく