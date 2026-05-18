新潟県佐渡市を舞台に開催されたサイクリングイベント。1700人の参加者が懸命にぺダルをこぎながら、初夏の雄大な景色を堪能しました。 5月17日午前5時半、今年も『佐渡ロングライド』が幕を開け、全国から参加した1700人がスタートを切りました。 100km・130km、佐渡を一周する210mの3つのコースに分かれ、懸命にペダルをこぐ参加者のすぐ側では大漁旗などを振って応援する佐渡市民の姿が。 【佐渡市民】 「頑張