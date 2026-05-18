2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が、小学校低学年向けエデュテイメントボードゲームを発売することを17日、発表した。「エデュテイメント」とは、教育（エデュケーション）と娯楽（エンターテインメント）を掛け合わせた造語で、「楽しみながら学べる教育用ゲーム」というわけだ。まずは、アナログボードゲームシリーズの第1弾として、「くくっと」と「ワードリレー」の2商品を6月下旬に発売する。すとぷりを応援するファ